Na novo se je julija na zavodu prijavilo 37,5 odstotka več oseb kot junija in 1,9 odstotka manj kot julija lani. Med novoprijavljenimi je bilo 4278 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 432 iskalcev prve zaposlitve ter 709 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. Od 5401 brezposelnih oseb, ki jih je julija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 3618 oseb, kar je 22 odstotkov manj kot junija in 15,9 odstotka manj kot julija lani.

V prvih sedmih mesecih leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 80.160 brezposelnih oseb, kar je 13,5 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta. V tem obdobju se je zaposlilo 40.022 brezposelnih, kar je 11,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Na zavodu se je na novo prijavilo 43.078 brezposelnih oseb, osem odstotkov manj kot lani v tem času.

Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (26.187). Prijavilo se je še 4174 iskalcev prve zaposlitve ter 5483 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo za 14,4 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, za 27,1 odstotka manj trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 4,5 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Iz evidence se je odjavilo skupaj 52.087 brezposelnih oseb, od teh 40.022 zaradi zaposlitve, kar je 11,2 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2017.