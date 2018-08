AVK je delno odločbo o koncentraciji med družbama Slovenia Broadband (ta je v lasti skupine United Group) in Nove TV izdala 16. julija. Združitev omenjenih podjetij sicer ni več vprašljiva, saj je hrvaški svet za elektronske medije po lanski zavrnitvi konec marca letos vendarle odločil, da obstajajo zakonski pogoji, da podjetje Slovenia Broadband v celoti prevzame komercialno televizijo Novo TV.

Skupina United Group, ki je v lasti globalne naložbene družbe KKR in EBRD in je trenutno v Sloveniji lastnica Telemacha, je v začetku julija lani objavila, da je od družbe CME kupila medijski portfelj v Sloveniji in na Hrvaškem, vrednost posla je ocenila na 230 milijonov evrov. V Sloveniji gre za družbo Pro Plus, pod okriljem katere program oddajata televiziji POP TV in Kanal A, na Hrvaškem za komercialno Nova TV. Slednja je najbolj gledana televizijska postaja z nacionalnim dometom na Hrvaškem, ki jo dnevno povprečno spremlja približno četrtina, v večernih urah pa tretjina vseh gledalcev.

Kdaj bi lahko AVK presodil o prevzemu Pro Plusa, ni znano. Instrukcijski rok za izdajo odločbe je sicer potekel sredi maja, a je že pred tem direktor agencije Andrej Matvoz napovedal, da ga bodo verjetno prekoračili. Kot je poudaril, gre namreč za izjemno težek primer z velikim številom trgov in analiz.