Bavdek je sicer od države terjal 28.440 evrov odškodnine zaradi neustreznih razmer med bivanjem v zavodih za prestajanje kazni zapora v Ljubljani in Mariboru. Državi je po poročanju Dela očital kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah, in sicer nečloveško in ponižujoče ravnanje, in pravice do učinkovitega pravnega sredstva.

Okrožno sodišče v Ljubljani pa je presodilo, da so bile razmere za bivanje neprimerne le v priporu na ljubljanski Povšetovi, kjer je preživel 474 dni. Sodišče mu je tako prisodilo odškodnino v višini 4500 evrov z zamudnimi obrestmi za čas, ko je imel v ljubljanskem priporu na voljo tri oziroma štiri kvadratne metre osebnega prostora. Odškodnino je prejel tudi, saj v sobah ni bilo urejenega prezračevanja, v poletnih mesecih leta 2012 je bilo neznosno vroče, gibanje pa je bilo omejeno.