Dopisnike iz Bele hiše je odločen nastop članov administracije na redni novinarski konferenci Bele hiše presenetil, saj ameriški predsednik Donald Trump že dve leti trdi, da so očitki o vmešavanju Rusije v ameriške predsedniške volitve pred dvema letoma izmišljotina demokratov.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je pred novinarje poleg Coatsa pripeljala še direktorja FBI Christopherja Wrayja, ministrico za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen, svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona in direktorja agencije za nacionalno varnost (NSA), admirala Paula Nakasoneja.

Vsi so posredno ali neposredno bolj ali manj priznali, da so se Rusi vpletali v volitve leta 2016 in se nameravajo vpletati tudi v letošnje kongresne volitve in v predsedniške volitve leta 2020. Trump sicer že skoraj dve leti vztrajno zanika, da se je Rusija vpletla v zadnje predsedniške volitve na njegovi strani proti demokratski kandidatki Hillary Clinton.