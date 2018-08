V Sloveniji imamo poleg Pivovarne Laško Union, s skoraj 200-letno tradicijo varjenja piva, že preko 80 malih pivovarn. Velik del te skupnosti je povezan v Združenju slovenskih pivovarn, ki si prizadeva v Sloveniji ustvariti pivu prijazno gospodarsko, vendar hkrati tudi družbeno odgovorno okolje.

»Mednarodni dan piva daje priznanje in spoštovanje vsem ustvarjalcem piva in tistim, ki ga strežejo. Povezuje ljudi vsega sveta in je namenjen druženju ter praznovanju različnosti kultur, jezikov, kot tudi vrst piva. Mednarodni dan piva spodbuja tudi pivovarje, da obiščejo, preizkusijo in se poklonijo pivu svojih konkurentov. Običaj v svetu je, da se na ta dan obdari prijatelja s steklenico ali pločevinko piva,« so zapisali v združenju.

