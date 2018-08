Zmagovalec ponedeljkovih predsedniških volitev v Zimbabveju je 75-letni Emmerson Mnangagwa iz vladajoče stranke Zanu-PF, je v četrtek zvečer sporočila državna volilna komisija. S tem je takoj sprožila kritike in nezadovoljstvo opozicije, ki je odkrito napovedovala svojo zmago in opozarjala na volilne prevare. Njen predsedniški kandidat, 40-letni vodja Gibanja za demokratično spremembo Nelson Chamisa, je zato danes napovedal uporabo vseh razpoložljivih zakonitih in ustavnih poti za izpodbijanje »nepoštenih rezultatov, ki jih ne sprejemamo«.

To se vseeno zdi korak naprej glede na položaj v državi še pred tremi dnevi. V sredo so se namreč spopadli privrženci opozicije in vojske, ubitih je bilo šest ljudi. Protesti so se začeli, ker volilna komisija hkrati z rezultati parlamentarnih volitev ni objavila tudi rezultatov predsedniških. V tem je opozicija videla dokaz, da se dogaja prevara. Kritik, da je pretirano razvnel strasti, je bil po teh dogodkih obtožen tudi vodja opozicije Chamisa, ker je vnaprej napovedoval svojo zanesljivo volilno zmago.

Policija »pomotoma« nad tiskovno konferenco Po uradnih podatkih je aktualni predsednik Mnangagwa, ki se ga je zaradi strogosti oprijel vzdevek Krokodil in je lani nasledil diktatorja Roberta Mugabeja, dobil 50,8 odstotka glasov. To je ravno dovolj, da ne bo drugega kroga volitev – 50-odstotni prag je presegel za dobrih 36.000 glasov od 4,8 milijona oddanih. Chamisa je dobil 44,3 odstotka glasov, preostale pa drugih 21 kandidatov. Chamisa se s tem ne strinja in trdi, da je dobil 56 odstotkov glasov. Voditelj Gibanja za demokratično spremembo, na čelu katerega je nasledil februarja umrlega Morgana Tsvangiraija, trdi, da je volilna komisija objavila rezultate, ki jih ni dovolila preveriti njegovim predstavnikom. Obtožil jo je »laganja, moralnega razpada in pomanjkanja vrlin« ter pozval, naj objavijo rezultate za vsako volilno enoto posebej, da jih bo mogoče kritično preveriti. Njegovo tiskovno konferenco v hotelu v Harareju je danes sprva preprečil vdor policije, ki je razgnala novinarje. Kot so pojasnili pozneje, naj bi prišlo do pomote, saj so mislili, da gre za neprijavljen politični shod, in tiskovna konferenca se je lahko začela. Dogodek vendarle kaže, kako napete so še vedno razmere v prestolnici in kako veliko preudarnosti bo potrebne na obeh straneh, da spet ne pride do spopadov. Agencije poročajo, da je Harare še naprej pod nadzorom policije in da je v mestu neprijetno zatišje.