Začasni trener Olimpije Aleksandar Linta je zelo premešal začetno enajsterico, v kateri je bilo kar sedem Slovencev. V vratih je bil Vidmar, štoper Ilić je bil desni bočni branilec, v osrčju obrambne vrste je debitiral Latvijec Maksimalenko, vrnil se je Kronaveter, vodja napada je bil osemnajstletni up Kadrić. Severni Irci, s katerimi smo se te dni pogovarjali v Belfastu, so nam množično napovedali, da ne bodo navijali proti domačemu moštvu in si želeli nove visoke zmage Olimpije na stadionu, kjer so tribune tako nizke, da so žoge, ki so zletele čez gol, končale na železniški progi ali avtocesti. Ljubljančani so imeli na začetku tekme žogo v svoji posesti in iz prvega strela na gol tudi povedli, potem ko je po preigravanju Savića z roba kazenskega prostora zadel Kapun. Severni Irci so imeli tako kot v Ljubljani v prvem polčasu več priložnosti, a so bili nenatančni vse do zaključka prvega dela, ko je za izenačenje zasluženo zadel vztrajni in borbeni Heatley. V igri Olimpije, pri kateri so bili nekateri preveč nervozni, je bilo veliko lukenj v obrambi. Zvezna vrsta ni dobro zapirala prostora, v obrambi je bil s soigralci povsem neuigran novinec Maksimenko, v napadu pa Kadrić prešibek za dvoboje.

Po živahnem prvem polčasu je ritem v drugem delu padel. Ljubljančani so imeli posest žoge, a so pokazali premalo želje, znanja in kombinatorike za doseglo gola, saj niso sprožili niti enega strela v okvir gola. Zelo premešana zasedba, ki je bila vidno neuigrana, je predvsem čakala na konec tekme, namesto da bi se poskušali malo razigrati. Edini razpoložen je bil dribler Savić, Kronavetru se pozna, da je izgubil tekmovalni ritem. Obramba je naredila preveč napak, a je bil na srečo tekmec preskromne kakovosti, da bi jih kaznoval. Glede na trenutno formo in neučinkovitost je imela Olimpija srečo, da je imela za tekmeca polamaterje.

»Glede na vse, kar se dogajalo zadnje dni, in situacijo z zamenjavo trenerja, fizično močnim tekmecem in umetno travo sem zadovoljen. Pozitivno je, da nismo izgubili, imeli smo dovolj priložnosti, da bi dosegli še kakšen zadetek, lahko pa bi tudi prejeli več kot enega. Fantje, ki so dobili priložnost, niso razočarali. Priložnost sta izkoristila mlada Kadrić, ki se je veliko naučil, in Turkuš. V drugem polčasu smo morda delovali, kot da nam manjka želje, kar pa je povezano tudi z energijo, ki smo jo izgubili z dolgo potjo in zahtevno umetno travo. Dobra stvar tekme je, da smo bili vztrajni in poskušali igrati naš slog igre. Slaba stvar je pomanjkanje zbranosti, da bi hitreje končali napad, ko smo se znašli v priložnosti. Predvsem gol smo prejeli po nepotrebnem,« je povedal trener Olimpije Aleksandar Linta, ki je za medije veliko bolj dostopen kot njegov predhodnik Stolica. Ker se bo Olimpija šele jutri popoldne vrnila v Ljubljano, bo ekipa opravila regeneracijo kar v Belfastu.

Crusaders – Olimpija 1:1 (1:1) Strelca: 0:1 Kapun (14), 1:1 Heatley (41). Naprej Olimpija s skupnim izidom 6:2. Stadion Seaview, gledalcev 1500, sodnik: Drachta (Avstrija) – 6, rumeni kartoni: Cadell, Ward; Štiglec, Kadrić, Kapun. Crusaders (4-5-1): O’Neill 6, Burns 5,5, Coates 6, Owens 5,5 (od 60. Cushley 5,5), Brown 5,5, Forsythe 6, Caddel 6 (od 92. Lowry –), Snoddy 6, Ward 5,5, Heatley 6 (od 73. Clarke –), Carvill 5,5, trener: Baxter 6. Olimpija (4-1-4-1): Vidmar 6, Ilić 5,5, Zarifović 5,5, Maksimenko 5, Štiglec 5,5, Tomić 5,5, Savić 6 (od 76. Suljić –), Kapun 6, Kronaveter 5,5, Črnic 5,5 (od 92. Turkuš –), Kadrić 5 (od 46. Boateng 5), trener: Linta 5,5. Igralec tekme: Paul Heatley (Crusaders). Streli v okvir gola: 4:3, streli mimo gola: 7:4, blokirani streli: 1:6, koti: 3:7, prekrški: 10:17, prepovedani položaji: 3:1, posest žoge (v odstotkih): 37:63.