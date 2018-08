Čeprav so nogometaši velenjskega Rudarja na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo Evropa proti Steaui pred domačimi navijači klonili z 0:2, se v Bukarešto niso podali z belo zastavo. O tem priča tudi podatek, da so v romunsko prestolnico prispeli že v torek, a so se hkrati zavedali, da bi za napredovanje potrebovali senzacijo. »Iskali bomo svoje priložnosti. Ob slabem dnevu nasprotnika ter odličnem dnevu Rudarja je seveda možno tudi napredovanje,« je pred povratnim obračunom povedal trener Rudarja Marijan Pušnik, a se njegova želja ni uresničila. Dober dan je imela namreč znova Steaua, slabega pa Velenjčani, ki so klonili z 0:4 in tako s skupnim izidom 0:6 pomahali v slovo Evropi v letošnji sezoni.

Marijana Pušnika v prihajajočih dneh čaka veliko dela, saj njegovo moštvo na začetku sezone kaže skrb zbujajočo formo. Velenjčani so sicer v prvem krogu kvalifikacij lige Evropa s skupnim izidom kar 10:0 odpravili Tre Fiori, ki pa je amaterski klub iz San Marina. Po dveh krogih in porazih proti Mariboru (0:5) in Domžalam (1:3) so na dnu lestvice v slovenskem državnem prvenstvu, v drugem krogu kvalifikacij za ligo Evropa pa so izpadli proti Steaui s skupnim izidom 0:6.

Na povratnem obračunu v Bukarešti Rudar ni imel niti najmanjših možnosti za senzacijo, kar sicer niti ni presenetljivo glede na dejstvo, da ima romunski klub več kot desetkrat višji proračun. Domačini so v prvem polčasu enkrat zadeli v polno, z enajstmetrovke v 22. minuti je bil uspešen Florin Tanase. Ko so na začetku drugega dela z zadetkom Olimpiua Morutana povedli z 2:0, sta oba trenerja posegla po menjavah in preostanek tekme izkoristila za uigravanje. Sledila sta še dva zadetka v mreži gostov, in sicer v 68. minuti (Florinel Coman) ter ob koncu sodnikovega dodatka za 4:0 (Daniel Benzar).