Domžalski nogometaši so bili v drugem krogu kvalifikacij za ligo Evropa na pragu podviga, a se je ruski prvoligaš Ufa rešil v izdihljajih tekme. Domžale so navdušile z igro, zato ob Kamniški Bistrici po koncu evropske poti ostaja grenak priokus. Slovenski predstavnik je zamudil veliko priložnost, da bi se v tretjem krogu pomeril proti luksemburškemu podprvaku Progres Niederkorn.

Domžale so konkurenčno igro prikazale že pred tednom dni v Rusiji, na domačem igrišču pa so zasenčile uglednega tekmeca, a bile kaznovane zaradi neučinkovitosti. To je bila tekma z evropskim bliščem – borbena, energična in z veliko ritma, da se je med igralci po ostrih prekrških in sočnih besednih dvobojih večkrat zaiskrilo. Ufa je bila nevarnejša le na začetku, a so Domžalčani hitro strnili vrste in prevzeli pobudo. Mujan in Širok sta v prvem polčasu nevarno poskusila z razdalje, medtem ko se je ruskim igralcem ponudilo več prostora pred domačimi vrati, a ga niso izkoristili.

Potem ko sta moštvi na obeh tekmah v 140 minutah zapravili kopico priložnosti, se je na navdušenje občinstva pot do gola naposled odprla Domžalam. Akcijo je začel Mujan, Širok je imenitno podal z desne strani, Bizjak pa je bil dovolj spreten, da je gostitelje popeljal v vodstvo. Domžalčani so po zadetku zaigrali kot v transu in silovito napadali, a premoči niso kronali z drugim zadetkom. Največjo priložnost je zamudil Ibraimi. Ufa je bila zrela za izpad, a se je rešila tri minute pred koncem, ko je z roba kazenskega prostora po edinem strelu v okvir gola za srečen remi zadel slovenski reprezentančni kapetan Jokić.

Trener Domžal Simon Rožman je imel po koncu evropske poti cmok v grlu: »Odigrali smo vrhunsko in dinamično tekmo na ravni skupinskega dela lige Evropa. Vse smo imeli v svojih rokah, morali bi zadeti še drugi gol. Tudi funkcionarji Ufe so priznali, da jih že dolgo ni nihče tako nadigral. Žal mi je zaradi izpada, saj bi si zaslužili več. Kvalitetno smo zastopali slovenski nogomet v Evropi.«