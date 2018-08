Res ima več življenj. Na igrišču vsaj tri. Kot podajalec, strelec in kapetan. Zato je Marcos Tavares podaljšal pogodbo, zato bo v Ljudskem vrtu brcal vsaj do leta 2021 in zato je Zlatko Zahović v sredo izjavil, da je neuničljiv. Ker tudi če ne zabije… Zabije. Slej ko prej. »In tudi če ne bi zadel, je odigral odlično tekmo. Niso našli rešitve zanj. Nepošteno bi bilo, če ne bi šli naprej,« je po tekmi v kvalifikacijah za ligo Evropa in zmagi proti Čihuri z 2:0 povedal trener Maribora Darko Milanič.

Ni šlo z razdalje. Ni šlo od blizu. Ni šlo po prekinitvah. Na koncu pa je Čihura začela padati z eno potezo. Vse, kar je bilo potrebno za prekinitev strelskega posta, je bila ena lucidna podaja Amirja Derviševića in še bolj mojstrska podaja Marcosa Tavaresa. Luka Zahović pa je storil, kar mora storiti. Stekel, pomeril in zadel. Da so Mariborčani dokazali, kako imajo rekorderja evropskih kvalifikacij in obrambo, ki letos na šestih tekmah še vedno ni prejela gola. S to popotnico gredo zdaj na Škotsko, čaka jih Glasgow Rangers. Še tretjič. »Težko bo, a pripravili se bomo. Kot trener sem vesel, da bomo igrali proti njim, komaj čakam to srečanje,« je pripomnil Milanič.

Že res, da je Maribor v Tbisiliju izvedel vse o Čihuri. Ampak izvedel je tudi veliko o sebi: lažje je šlo po levi, lažje s streli od daleč, izvrstni Dino Hamzić pa je znova ubranil vse po vrsti. Naj so z razdalje poskusili Dino Hotić, Gregor Bajde ali Amir Dervišević, naj se je ponudil Marcos Tavares, poskusi niso naredili razlike. In obenem je Irakli Bugridze slalomiral mimo Aleksa Pihlerja, ki zasilno krpa na desni strani obrambe ob poškodovanem Martinu Milcu. Danes bi naj bilo znano, ali se bo Maribor na tej poziciji okrepil. Da ne bo več trpel, kot je ocenil Zahović.

»Nasprotnik je fizično zelo padel v nadaljevanju, to smo po tihem napovedali,« je Milanič razložil, kako so prišli do zmage. Najprej je zabil Saša Ivković še pred koncem prve ure, a je turški sodnik Halil Umut Meler zadetek razveljavil, ker je Hamziću spodrsnilo ob dotiku Tavaresa. In ko so Gruzijci začeli pogledovati na uro, zavlačevati in se zanašati na uro, se je zgodilo. Zahović je odrešil neučinkovitost, ki je trajala poltretjo tekmo. Ampak ko je napovedovalec dal možnost Ljudskemu vrtu, da bi zakričal Zahovićev priimek, je Čihura skoraj izenačila. Pa je Mišiko Sardališvili zgrešil najlepšo priložnost. Drama. »Opravičila ni, ampak to se ne dogaja samo nam. Tokrat to ni bilo dobro, tega si ne smemo privoščiti, ker bi nas lahko drago stalo,« je povedal Milanič. Pa ne samo panika v obrambi, še bolj zapravljene priložnosti. Dervišević je zadel prečko, Vršič zgrešil prazen gol in Čihura je do konca imela možnost, Ljudski vrt pa čakal. In dočakal. Jasmin Mešanović, ki tako vneto čaka na svoje minute, je znal, kar drugi niso. Razen Tavaresa, ki je vedno tam. Že drugi letošnji evropski gol.