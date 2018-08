Veliko Save je preteklo, odkar je Primož Kozmus pred devetimi leti v Berlinu postal svetovni prvak v metu kladiva in ubranil olimpijsko zlato kolajno z olimpijskih iger v Pekingu. S trenerjem Vladimirjem Kevom sta bila najuspešnejši atletski tandem, ki je vladal svetu meta kladiva. Naveza je čez noč razpadla, šla sta vsak svojo pot. Medsebojna bližina v Brežicah in okolici, od koder prihajata, jima je predstavljala stres in občasno povzročila reakcije. Devet let pozneje bosta Kozmus in Kevo znova skupaj na olimpijskem prizorišču, ki se ga oba rada spominjata. Kevo v zadnjih letih opravlja funkcijo šefa slovenske atletske stroke, Kozmus, ki se vse bolj posveča trenerskemu poslu, pa bo na evropskem prvenstvu v Berlinu podpiral slovensko reprezentanco. Prvenstvo stare celine se bo namreč na olimpijskem stadionu začelo v ponedeljek, 6. avgusta, trajalo pa bo do nedelje, 12. avgusta.

Cilj kolajna in trije finali Na vrhuncu atletske sezone bo tekmovalo deset slovenskih atletov, ki so izpolnili mednarodne kriterije. Devet manj kot na zadnjem prvenstvu, ko se je slovenska reprezentanca po zaslugi skakalca ob palici Roberta Rennerja iz Amsterdama vrnila z bronasto kolajno. Čeprav je tokratna odprava v primerjavi s preteklimi prvenstvi stare celine okrnjena, se je včeraj navzven predstavila v optimistični podobi. Vsi njeni podporniki, med katerimi je tudi slovenska rekorderka v troskoku Marija Šestak, ki bo vodja reprezentance, verjamejo v uspeh mladih atletov. Izkušenejša med njimi je le metalka kopja Martina Ratej, ki ima za zdaj za sabo odlično sezono in od katere v slovenskem taboru največ pričakujejo. »Cilj je kolajna in trije finali,« je odločen Vladimir Kevo. Najuspešnejša slovenska trenerja sta Lovrenc Umek in Rok Predanič, ki bosta imela v Berlinu po dva predstavnika. Umek je svoje znanje potrdil z dejstvom, da je poleg pričakovane norme Ratejeve visoke mednarodne standarde izpolnil tudi suvalec krogle Blaž Zupančič. Slovenska atletika po Miroslavu Vodovniku znova dobiva športnika, ki naj bi kmalu 7,26 kilograma težko kroglo sunil prek 20 metrov. Rok Predanič nadaljuje uspešno vzgojo Anite Horvat in Luke Janežiča. Horvatova je letos slovenski rekord v teku na stadionski krog izboljšala na 51,22, kar je deveti čas v Evropi. Janežič je imel sicer precej težav z manjšimi poškodbami, a ima v teku na 400 m še vedno prijavljen enajsti čas v Evropi. Ker so spremenjena pravila Evropske atletske organizacije takšna, da najboljšim dvanajstim ni treba nastopiti v kvalifikacijah, Predaničeva atleta čakata le polfinalna in morebitna finalna nastopa. »Težko rečem, da je to posebna prednost. V vsakem primeru bo treba v polfinalu teči na polno in se uvrstiti v finale. Po številnih težavah me veseli, da sem pred prvenstvom vsaj najbolje pripravljen v sezoni,« pravi Luka Janežič.