Nočno dejavne udomačene živali pa boste lahko spoznali povsem od blizu in jih tudi pobožali. V živalskem vrtu opozarjajo na primerno obleko in obutev, prav tako ne pozabite na baterijsko svetilko za hojo v temi. Nočno raziskovanje bo trajalo dve uri, primerno pa je za vse obiskovalce. Prihodnji petek pa v živalskem vrtu organizirajo taborjenje za otroke (od 8 do 12 let), v sklopu katerega bodo malčki spoznali številne živali, jih hranili, izdelali igralo za eno izmed njih in si ob večernem ognju pripravili večerjo. Taborjenje se bo začelo ob 15. uri, končalo pa v soboto opoldne. Udeleženci naj s seboj prinesejo spalno vrečo, armafleks, baterijsko svetilko, primerno obleko in obutev, priporočljiv pa je tudi manjši vzglavnik.