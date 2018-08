Sistem učenja NTC je specializiran program za razvoj učnih potencialov in miselnih sposobnosti otrok. Otroci, ki jih obiskujejo, pa se skozi igro, prek gibalnih aktivnosti, ki vključujejo miselne procese, učijo razmišljati in sklepati. Center Domžale bo svoja vrata odprl v začetku septembra, najprej bodo pripravili predstavitvene aktivnosti za starše in otroke od 5 do 12 let. 13. septembra bodo v dvorani Kulturnega doma Groblje gostili tudi avtorja programa dr. Ranka Rajovića (na fotografiji). Brezplačne vstopnice je mogoče prevzeti na spletnem naslovu ntc.domzale@gmail.com. Njegovo metodo za razvoj miselnih sposobnosti otrok uporabljajo že v več kot petnajstih državah v Evropi. Program je namenjen vsem učencem, tudi tistim z učnimi težavami.