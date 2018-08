Ptujčani se vsako leto veselijo praznika svoje mestne občine, ki ga ta praznuje 5. avgusta, na dan, ko je dal leta 1513 salzburški nadškof Lenart meščanom nov red – spremenjen in tistemu času prilagojen statut mesta Ptuj. Čeprav se od pusta in zlasti v teh poletnih dneh na Ptuju vrstijo zabavne, kulturne, športne in etno prireditve, pa te dosežejo svoj vrh prav na dan Ptujske poletne noči, ki se letos začenja nocoj v starem mestnem jedru, na mestnih trgih in ulicah.

Glasba in kulinarika za vse okuse

Kot pravi vršilka dolžnosti direktorice Zavoda za turizem Ptuj Monika Klinc, Ptujska poletna noč ni namenjena zgolj lokalnemu prebivalstvu, temveč širši javnosti, še zlasti pa turistom, ki poleg nočitev zahtevajo in pričakujejo tudi dogodke za sprostitev in zabavo. »Ptujska poletna noč, ki jo organizira naš zavod v sodelovanju z lokalnimi gostinskimi in hotelirskimi ponudniki, je dogodek, s katerim zadovoljimo tako glasbene kot kulinarične okuse različnih generacij,« pove Klinčeva. Kot še dodaja, v mestu vsi složno skrbijo za to, da se obiskovalci res dobro počutijo.

Tistim, ki jim ni le do glasbe in kulinarike, v Markovi ulici tradicionalno v času Ptujske noči na stežaj odprejo vrata svojih trgovin tudi trgovci, ki v lokalih vztrajajo vse do polnoči, otrokom pa je danes in jutri popoldan na voljo otroška animacija. Zavod za turizem Ptuj za omenjeni projekt od mestne občine prejme 12.500 evrov. »Mi za ta denar poskrbimo za odvoz odpadkov, ustrezno varovanje, zaporo cest in oglaševanje, medtem ko gostinci in hotelirji sami poskrbijo za glasbeni program in kulinarično ponudbo,« še razloži Klinčeva. In dodaja, da je to sodelovanje zelo dobro in utečeno že vrsto let. In ga je vredno ohranjati tudi v prihodnje.