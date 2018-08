Kdor je v minulih dneh naletel na star peugeot 205, se je najbrž čudil, zakaj se dodobra natovorjen avtomobil, ves polepljen z reklamnimi napisi, vozi po slovenskih cestah. Takšne avtomobile je bilo mogoče opaziti vsepovsod, predvsem pa na turističnih točkah, kot sta Ljubljana in Bled. Kar 250 raznobarvnih peugeotov 205 je gostovalo v Sloveniji, ki so jo prečkali v sklopu vsakoletnega popotovanja pretežno mladih Francozov, ki se od leta 2014 vsako poletje odpravijo iz Nantesa proti jugovzhodni Evropi. Potniki iz vsakega avtomobila potujejo sami, ob koncu dneva pa prenočijo skupaj v šotorih. V Sloveniji jih je enako kot pred dvema letoma gostila Vrhnika. Prepotovali bodo 10.000 kilometrov in v 23 dnevih obiskali 20 držav.

Popotovanje z dobrodelno noto

Da se v Cankarjevem mestu dogaja nekaj nenavadnega, je bilo v sredo popoldne mogoče videti že ob izvozu z avtoceste, kajti ob cesti je bilo nekaj rediteljev, medtem ko je v športnem parku vse spominjalo na gasilsko veselico. Vendar so bili številne gasilske mize in klopi, šotor in ozvočenje namenjeni drugačni vrsti zabave. Ker je v mesto prišlo 800 ljudi, ki so se pripeljali z 250 peugeoti 205 in nekaj kombiji, v katerih je spremljevalna ekipa, je bilo treba najti precej prostora, da so lahko vroč večer preživeli ob hrani, pijači in zabavi.

»V vsakem peugeotu so trije potniki in 100 kilogramov šolske in medicinske opreme, ki jo bodo razdelili v Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Romuniji, Albaniji in Makedoniji,« je povedala Nataša Gočen iz Turističnega društva Blagajana, ki je skrbela za vrhniški del organizacije. Za nenavadnim popotovanjem stoji prava logistika. V spremljevalni ekipi, v kateri so med drugimi mehaniki, zdravniki, fotografi in snemalci, je 35 ljudi, vsaka tričlanska posadka pa mora sama zbrati 4000 evrov za stroške poti, tudi za rabljenega peugeota 205.

Idejo za takšno popotovanje sta dobila Benjamin Laidin in Jeremy Blandin iz Nantesa, tedaj študenta. »V Franciji veliko vemo o zahodnoevropskih državah, ne pa tudi o vzhodnoevropskih. Skušala sva najdi popotovanje, s pomočjo katerega bi več izvedela o teh državah, in potem sva se domislila tega,« je dejal Benjamin Laidin. Jeremy Blandin je pojasnil, da sta se za peugeote odločila, ker so ti v Franciji zelo priljubljeni, so poceni in jih ni težko popraviti. Letos med udeleženci niso le Francozi, ampak tudi ekipe iz Poljske, Škotske, Belgije in Italije.