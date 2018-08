Strganje jezika je po ajurvedi rutinski postopek znotraj vsakodnevnega čiščenja ustne votline, z njim pa odstranjujemo bakterije, ostanke hrane, glivice, toksine in odmrle celice s površine jezika. Med spanjem, kot poudarjajo prodajalci strgala, naš prebavni sistem še vedno deluje in odstranjuje vse stranske toksične produkte našega telesa tudi na površino jezika. Če toksinov ne postrgamo z jezika, se ponovno vsrkajo nazaj v naše telo in lahko povzročijo dihalne in prebavne težave ter obremenjujejo imunski sistem. Ker ščetkanje zob in jezika ne odstrani bakterij, ampak samo hrano, je, tako prodajalci, treba uporabiti strgalo, ki hkrati masira tudi točke, povezane z notranjimi organi. Na trgu je strgal, katerih cena se giblje okoli desetih evrov, veliko, večinoma pa so izdelani iz bakra, ki je naravni antibakterik in antimikotik, na katerem bakterije odmrejo.