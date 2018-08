V sredo zvečer je Grohl objavil kratek video, v katerem igra kitaro, bas, klaviature, bobne in ostale instrumente, skoraj kot sodobni »one-man band«. V njem je po pisanju BBC podal navdihujoče sporočilo o radosti, ki jo prinaša izziv igranja na različne instrumente pri katerikoli starosti.

Skladbo so spodbudili otroci, ki ustvarjajo glasbo

Glasbenika naj bi k ustvarjanju nove skladbe spodbudilo opazovanje učencev v glasbeni šoli Join The Band, ki jo obiskujeta njegovi hčeri Violet in Harper. Grohl je dodal, da tam opazuje otroke, ki morda izzivov glasbenega ustvarjanja še ne razumejo popolnoma. In kot je dejal 49-letni glasbenik, tudi sam še vedno čuti podobno. Vselej pa teži k temu, da si postavi nov izziv in nadgradi vse tisto, česar se je naučil doslej. V spremljevalnem filmčku Grohl predstavlja različne verzije svoje nove epske skladbe.

Grohl je bil bobnar legendarne zasedbe Nirvana. Po smrti Kurta Cobaina leta 1994 je ustanovil svojo zasedbo Foo Fighters, občasno pa je igral tudi s Queens of the Stone Age.