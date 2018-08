Mreža CNN je zadnje čase najpogostejša tarča kritik Trumpa in po torkovem zborovanju so njegovi podporniki sabotirali javljanje dopisnika CNN iz Bele hiše Jima Acoste ter mu glasno protestirali v ozadju. Novinarju so kričali, da je televizija zanič, mu kazali sredince in mahali s transparenti. Napadli ga sicer niso.

Just a sample of the sad scene we faced at the Trump rally in Tampa. I’m very worried that the hostility whipped up by Trump and some in conservative media will result in somebody getting hurt. We should not treat our fellow Americans this way. The press is not the enemy. pic.twitter.com/IhSRw5Ui3R