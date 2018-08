V okviru študije so testirali plastenke za vodo, nakupovalne vrečke, industrijsko plastiko in zabojnike za hrano. Kot so ugotovili, je najbolj »ploden« onesnaževalec polietilen, ki se uporablja v nakupovalnih vrečkah in ki je tudi najbolj proizvajan in zavržen sintetični polimer na svetu, navaja študija, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Raziskovalci sicer še niso izračunali, kakšna je raven škodljivih toplogrednih plinov, ki jih v okolje sprošča plastika.

»A spričo več kot osem milijard ton plastike, ki onesnažuje naš planet - pri čemer je levji delež ni recikliran - in pričakovani podvojeni proizvodnji plastike v prihodnjih dveh desetletjih, je treba to ugotoviti,« je dejal eden izmed avtorjev študije David Karl z univerze za oceanske in zemeljske študije na Havajih.