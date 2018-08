Mila in razkužila za roke, ki vsebujejo sredstva za dezinfekcijo na osnovi izopropanola ali etilnega alkohola, se uporablja po vsem svetu in so pomembno prispevala k zmanjšanju pojavnosti superbakterije, imenovane proti meticilinu odporni Staphylococcus aureus oz. mrsa.

A raziskovalci so sedaj opazili porast druge vrste bakterije, ki se nahaja v črevesju, in sicer enterokoka Enterococcus faecium. Ta se lahko v bolnišničnem okolju širi prek katetrov ali respiratorjev.

»Na zdravila odporne okužbe z E. faecium so porasle kljub uporabi alkoholnih razkužil in trenutno predstavljajo največji vzrok bolnišničnih okužb,« navaja študija, objavljena v publikaciji Science Translational Medicine.

Enterokoki so na svetovni ravni odgovorni za okoli desetino primerov bolnišničnih bakterijskih okužb in so četrti oz. peti glavni vzrok sepse v Severni Ameriki oz. Evropi.