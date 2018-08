Štoparica za odštevanje časa med točkama igralcu da 25 sekund za serviranje. Čas se začne odštevati, ko glavni sodnik pove izid. Štoparica za ogrevanje pa odšteva eno minuto, v kateri morajo igralci po prihodu na igrišče priti do mreže, pet minut za ogrevanje in še dodatno minuto za pripravo na igro.

»To je pozitivna sprememba za tenis,« je po prvem krogu turnirja v Washingotnu povedal trikratni zmagovalec turnirjev za veliki slam, Škot Andy Murray: »To je bila ena od neumnosti pri tenisu. Kako naj bi v glavi štel do 25?«

Sodniki sicer imajo določeno toleranco do pravila 25 sekund, štoparica pa bo omogočala, da bodo sodniki in igralci na isti valovni dolžini glede pretečenega časa.

»Super je bilo. Nobenega pritiska nisem čutil,« je povedal prav tako trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam, Švicar Stan Wawrinka. »Še vedno imaš veliko časa, sprememba pa je dobra za samo igro. Seveda pogledaš na uro, ampak imaš vedno dovolj časa,« piše francoska tiskovna agencija AFP.

Premalo časa za poslušanje glasbe

Najbolj sta se pritoževali 20-letnici Japonka Naomi Osaka in Američanka Frances Tiafoe, vendar ne nad štoparico za odštevanje med točkama, ampak nad enominutno omejitvijo, v kateri mora igralec od prihoda na igrišče priti do mreže za met kovanca.

Za tenisače, ki so navajeni ležernega prihoda na igrišče, je težko tako hitro odložiti slušalke z glasbo in oditi k mreži. »Najbolj panična je zame minuta, v kateri moraš priti do mreže, ker moram hitro prekiniti poslušanje glasbe. Ponavadi poslušam glasbo, dokler ne pridem do klopi, zdaj pa moram nehati na pol poti. To mi ni bilo najbolj všeč,« je povedala Osaka.