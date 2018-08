Platformo, ki je bila približno pol leta dostopna preko darkneta, so nemški preiskovalci izklopili junija lani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Moški iz nemških zveznih dežel Hessen, Baden-Württemberg in Bavarske so obtoženi programiranja, administracije in upravljanja platforme. Stari so od 40 do 62 let, grozi pa jim do deset let zapora. 62-letnik je obtožen še zlorabe dveh otrok, starih štiri in šest let, zato mu grozi še daljša zaporna kazen, poroča nemški portal Deutsche Welle.

Nemški in avstrijski policisti so lani poleti, ko so razbili mrežo, skupaj aretirali najmanj 16 ljudi v obeh državah.

Na platformi so imeli uporabniki dostop do najrazličnejših nezakonitih videov in fotografij, ki so si jih med seboj izmenjevali. Preko platforme pa so glede na ugotovitve tožilstva organizirali tudi osebna srečanja, na katerih so spolno zlorabljali otroke.

To je prvo sojenje v Nemčiji proti Nemcem, ki so obtoženi uporabe darkneta z namenom upravljanja spletne platforme z otroško pornografijo.