Kar 210 cm visoki Šalić je nekdanji mladinski in mladi reprezentant Srbije, ki ima doma dva brona (2012, 2014) in eno zlato (2015) z evropskih prvenstev ter srebro s svetovnega prvenstva (2013). Svojo profesionalno pot je začel pri Partizanu (Srb), bil vmes nato še pri Sutjeski (ČG) in ponovno pri Sparsih. V pretekli sezoni je znova nosil črno-beli dres Beograjčanov, kjer je v Ligi ABA dosegal po 7,0 točk in 3,0 skokov na tekmo, še boljši pa je bil v tekmovanju EuroCup, kjer je v statistiko v povprečju vpisoval po 8,0 točk in 4,5 skokov.

»Navdušen sem, da bom v prihajajoči sezoni nosil dres Heliosa. Klub ima bogato tradicijo, predvsem pa dobre razmere za delo, kar je odlično za naslednjo stopnico v moji karieri. Komaj čakam, da začnemo s sezono lige Nova KBM in lige aba 2.«