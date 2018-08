Pogovarjala sva se tako, da sem v Ljubljani pila zgodnjo jutranjo kavo, on v Renu v ameriški zvezni državi Nevada pa kozarec vina v poznem večeru. Med mestoma je namreč devet ur časovne razlike. »To je res zapleteno, predvsem pri vzdrževanje stikov s Slovenijo,« je pripomnil Uroš Kogal, nekdanji slovenski reprezentant v deseteroboju iz Maribora, zdaj kondicijski trener na univerzi Sierra Nevada College v Nevadi. Največ dela s smučarji, nogometaši, zdaj sodeluje pri nastajanju univerzitetnega tekaškega programa.

Zanimivo je, da je bilo na tej univerzi že nekaj Slovencev, predvsem smučarjev. Tam je študiral in treniral tudi Urban Planinšek, ki je zdaj vodja ruskih smučarskih reprezentanc, športne programe te univerze pa je dolga leta vodil Branko Žagar.

Uroš Kogal pravi, da ni bilo lahko, ko se je pred dvema letoma skupaj z ženo Anjuško in otrokoma odločil za selitev čez lužo. Prav družina je bila eden glavnih razlogov za selitev. Po koncu športne kariere je delal kot športni učitelj na šolah. Ker pa je imel bogate športne izkušnje in veliko znanja, so ga za pomoč prosili številni športniki, zato je postal športni kondicijski trener. »Toda to je delo, v katerem si dolgo ločen od družine. Po nekaj mesecev me ni bilo doma. Ko je bil sin star pet mesecev, sem ga skupaj videl le dva meseca. Zavedel sem se, da bo treba nekaj spremeniti,« danes razmišlja o odločitvi za selitev. Vedel je, da je univerzitetni šport v Ameriki izjemno razvit, in začel je iskati možnosti, da bi delal tam, saj bi tako imel več časa za družino.

V posojilnem krogu

Kmalu se je družina spopadla z novim izzivom: kako v tujini začeti novo življenje. Najprej so si morali poiskati stanovanje. »V Ameriki je to poseben postopek, najprej te preverijo agenti za nepremičnine, raziščejo tvojo zgodovino najemanja stanovanj, ali si reden plačnik ali so bile kakšne težave. Vse to se namreč zapiše in shrani v tvojo najemniško zgodovino, na podlagi katere te ocenijo kot najemnika. Mi pa nismo imeli take najemniške zgodovine, zato so bile naše možnosti najema sprva omejene,« je opisal iskanje novega doma. »Veste, tu je vse – od tega, v kateri hiši boš živel, do tega, kateri avto boš vozil – odvisno od kreditne ocene posameznika,« je dodal.

In o tem v Sloveniji res ne vemo veliko. Na kreditno oceno vpliva to, koliko kreditnih kartic imate, koliko osebnih računov, kolikokrat ste zamudili s plačilom obrokov kreditnih kartic, hipoteke ali zdravstvenega zavarovanja. »Presenetljivo je, kako so Američani ujeti v kredite. Popolnoma normalno je, da so ljudje zadolženi za nekaj 10.000 dolarjev. Tu celo živijo na kredit zato, da si potem lahko sposodijo še več denarja. Banke uporabnikom same pošiljajo kreditne kartice z visokimi limiti. In ker odplačujejo le obresti, imajo čez nekaj let še enkrat več dolga.«

Poleg kreditne zadolženosti se je pri Američanih izkazalo za resnične kar nekaj stereotipov, ki jih je Uroš poznal iz filmov. »Eden od stereotipov, ki nas je bolj presenetil, je velikost: v Ameriki je vse večje – večji so kozarci za kokakolo, večje so hiše, večji so avtomobili, manjše je edino pivo, tu je v steklenicah po 0,33 litra.«