Razlog za stavko je nov sistem dostopa do stolpa za obiskovalce, ki po oceni delavcev ustvarja »pošastno« dolge čakalne vrste. Vodstvo družbe Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel, ki upravlja s stolpom, se je z delavci sicer pogajalo, a so pogovori v sredo popoldan propadli.

Pogajanja so se zavlekla do srede ponoči in so se nadaljevala danes, ko naj bi delavci predvidoma glasovali o novem predlogu.

Upravljavec Eifflovega stolpa je v začetku julija uvedel nov sistem za obiskovalce. Sedaj je 50 odstotkov vstopnic, namenjenih obiskovalcem v določenem dnevu, rezerviranih za vnaprejšnji nakup oziroma rezervacijo prek spleta. Prej je bilo za ta namen na stran postavljenih le 20 odstotkov vstopnic.

Vendar pa so za različne tipe obiskovalcev rezervirali tudi različna dvigala. To pa ustvarja dolge vrste.