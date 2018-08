Whitney (Kevin Macdonald, 2018)

Po dokumentarcu Whitney Houston (Whitney Houston: Can I Be Me) v režiji Nicka Broomfielda zdaj prihaja na spored še Whitney, ki, prav ste uganili, spet govori o Whitney Houston. Dokumentarec Kevina Macdonalda, tudi režiserja Marleyja, je bil posnet z blagoslovom pevkine družine, kar se pozna tudi po tem, da ne hlepi po spektaklu, in po tem, da so z režiserjem o Whitney spregovorili tudi člani njene družine. Macdonald nas še enkrat spomni, kako talentirana pevka je bila, padca pa po njegovi interpretaciji ni doživela samo zaradi drog in teže slave, ampak zaradi čustvenih težav, ki so izvirale še iz otroške travme. Kakšne, si poglejte sami.