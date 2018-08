Anglija je do zdaj enkrat gostila svetovno prvenstvo, leta 1966, ko je tudi zmagala, potem pa se je za organizacijo še dvakrat neuspešno potegovala leta 2006 in 2018. Zadnji poraz je bil zelo boleč, saj so Angleži v kandidaturo vložili veliko denarja, izpadli pa že v prvem krogu glasovanja, a kljub temu nameravajo kmalu ponovno poskusiti.

Predsednik FA Greg Clarke je v izjavi za javnost povedal, da se izvršni odbor zveze strinja o potencialni kandidaturi za organizacijo prvenstva 2030, a končne odločitve ne bodo sprejeli pred koncem leta 2019.

Ker se bo število udeleženk SP leta 2026 povečalo z 32 na 48 ekip, je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) namignila, da je organizacija prvenstva za eno državo mogoče prevelik zalogaj. Tako bi mogoče lahko prišlo do skupne kandidature Velike Britanije, česar pa FA ni ne zanikala, ne potrdila. Povedala je le, da preučuje možnosti.

Nekdanji predsednik FA Lord Triesman je po zadnjih obtožbah na račun Katarja, da je organizacijo dobil s podkupovanjem, rekel, da bi to prvenstvo naknadno morali dodeliti Angliji, ki ima znanje in infrastrukturo za hitro organizacijo.

Tega pa zdajšnje vodstvo FA ni podprlo: »Rusija je odlično organizirala letošnje prvenstvo in podpiramo idejo, da organizacija svetovnega prvenstva kroži med konfederacijami. To pomeni, da bi Evropa lahko ponovno prišla na vrsto leta 2030 in ne prej. Kdor koli meni drugače, nima spoštovanja do te svetovne igre in ne govori v imenu FA,« so izjavo Clarka povzeli pri AFP.

Jasno je že, da bodo kandidaturo za organizacijo prvenstva vložili Maroko ter skupaj Argentina, Paragvaj in Urugvaj.

Leta 2030 bo minilo sto let od prvega nogometnega svetovnega prvenstva, ki je potekalo v Urugvaju, zato južnoameriške države upajo, da bo imela Fifa ob dodelitvi prvenstva v mislih tudi to.