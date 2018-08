Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod v notranjosti vzhodni do severovzhodni veter. Soparno bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem od 32 do 36 stopinj Celzija. Ponoči se bodo krajevne padavine še pojavljale. V petek bo na Primorskem sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne padavine, predvsem popoldne tudi nevihte. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja, drugod šibek vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 27 do 31, na Primorskem od 32 do 36 stopinj Celzija.

Vikend bo sončen Predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih bo danes in v prihodnjih dneh velika toplotna obremenitev. V soboto in nedeljo bo sončno, predvsem v hribih bodo popoldne nastale posamezne nevihte. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, v višinah pa se nad Balkanom in vzhodno Evropo zadržuje razmeroma hladen zrak. S severnim vetrom priteka nad naše kraje postopno bolj vlažen zrak. Danes in v petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo ob Jadranu, kjer bo pihala šibka do zmerna burja.