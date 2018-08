Priključek Logatec na primorski avtocesti bo zaradi odstranjevanja cestninske postaje zaprt do 14. avgusta v obe smeri. Obvoz za vozila do sedem ton in pol bo možen preko priključkov Vrhnika in Unec, za tovorna vozila nad sedem ton in pol pa samo preko priključka Vrhnika.

Predvidoma do 20. avgusta bo zaprta glavna cesta Logatec-Spodnja Idrija v Zali pri Jeličnem Vrhu. Obvoz za vozila do sedem ton in pol je skozi Žiri, za tovorna vozila in avtobuse nad sedem ton in pol pa skozi Novo Gorico in Tolmin proti Idriji.

V Kamniku enourne popolne zapore Predvidoma do 13. avgusta bo cesta Duplica-Kamnik zaprta med krožiščema za Volčji Potok in bencinskim servisom. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. V Kamniku bodo enourne popolne zapore ob 5., 9., 12. in 18.30 zaradi sanacije brežine. V času turistične sezone velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro ter ob nedeljah in praznikih med 8. in 21. uro, na primorskih cestah med 8. in 22. uro.