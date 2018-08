V Zimbabveju so včeraj močno narasle povolilne napetosti. Pod streli vojske so v središču prestolnice Harare umrli trije privrženci opozicije, ki vse bolj dviga glas in kriči o volilni prevari. Včeraj je namreč zvezna volilna komisija objavila rezultate ponedeljkovih parlamentarnih volitev, na katerih je z veliko večino sedežev dobila doslej vladajoča stranka Zanu-PF. To je zelo razočaralo privržence opozicije, zlasti Gibanja za demokratično spremembo. A sodeč po poročilih agencij jih je še bolj ujezilo, ker volilna komisija še vedno ni objavila rezultatov predsedniških volitev, ki so tudi potekale v ponedeljek. Opozicija je namreč prepričana, da je njen kandidat Nelson Chamisa na njih premagal aktualnega šefa države iz vrst vladajoče stranke Emmersona Mnangagwo.

Ko so torej postali znani rezultati parlamentarnih, ne pa tudi predsedniških volitev, so se privrženci opozicije napotili proti sedežu vladajoče stranke Zanu-PF v Harareju, divjali in metali kamenje. Oblast je na ulice poslala vojsko, ki je med dolgoletno diktaturo lani odstopljenega predsednika Roberta Mugabeja krvavo obračunavala z ljudstvom, v primerjalnih študijah pa velja za eno najbolj nasilnih in skorumpiranih na svetu. Uporabila je vodne topove, preganjala protestnike z bičanjem in tudi streljala. V zrak je poslala helikopterje, na ceste oklepnike. Do večera naj bi nadzirala najbolj vroč predel prestolnice, protesti pa se vsaj sprva niso razširili v druga mesta.

Opozicija trdi, da volilna komisija zavlačuje objavo rezultatov, da bi jih lahko priredila v prid aktualnega predsednika Mnangagwe. Komisija je sprva trdila, da s petine volišč še ni podatkov, potem pa, da rezultatov ne objavi, ker predstavniki nekaterih od 23 predsedniških kandidatov na nekaterih voliščih niso prispevali svojih podpisov pod preštete glasove. Volilna komisija ima čas do sobote, da objavi izide. Glede na včerajšnje dogodke ostaja v zraku zlovešča slutnja, kaj se lahko pripeti, če bo za zmagovalca razglašen Mnangagwa. Mogoče je, da bo potreben drugi krog, če nihče ne dobi več kot polovice glasov.

V Zimbabveju so bili tokrat prvič po šestnajstih letih navzoči tudi opazovalci z Zahoda. Ocenili so, da se je položaj izboljšal, da pa mediji niso nepristranski, da vlada veliko nezaupanje v volilnih komisijah in da so razmere na splošno nenaklonjene opoziciji. Bolj zadovoljni so bili opazovalci Afriške unije, ki so zaznali, da so bile volitve zelo konkurenčne in da so minile brez nasilja. ba, agencije