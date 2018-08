Zagovornik nemških interesov, ameriški odvetnik Jeffrey Harris, za zdaj še ni izpodbil nove tožbe v imenu ljudstev Herero in Nama, ki so ju nemške kolonialne oblasti v tedanji Zahodni Afriki v letih od 1904 do 1908 skoraj iztrebile. Newyorška sodnica Laura Taylor Swain je po torkovem ustnem zaslišanju, ki se ga je udeležilo okoli 50 predstavnikov omenjenih ljudstev, namreč sporočila, da bo odločitev o pristojnosti za reševanje spora med vlado v Berlinu in potomci etničnih skupin na jugozahodu Afrike, ki so bile zdesetkane med nemško kolonizacijo, sporočila naknadno. Ni pa določila, kdaj.

Predstavniki obeh ljudstev so na ameriškem sodišču v Washingtonu že leta 2001 vložili civilno tožbo zaradi genocida, v katerem je po različnih podatkih po zatrti vstaji proti kolonizatorjem zaradi izgona v namibijsko puščavo in pozneje v koncentracijskih taboriščih umrlo do 100.000 pripadnikov ljudstva Herero, 10.000 pa iz vrst manj številnega ljudstva Nama. V tožbi so zahtevali odškodnino od nekaterih nemških podjetij, ki so izčrpavala kolonizirano jugozahodno Afriko oziroma današnjo Namibijo, med njimi tudi od Bundesbanke, repatriacije pa so zahtevali še od nemške vlade. Tožba je romala vse do ameriškega vrhovnega sodišča, ki je ni vzelo v obravnavo, končalo pa se je z ugotovitvijo, da tamkajšnja sodišča za civilnopravni odškodninski proces niso pristojna.

Nov poskus, tokrat s skupinsko tožbo Vekuii Rukoro in Johannes Isaack, vrhovna poglavarja obeh namibijskih ljudstev, ter vodja združenja Hererov v ZDA Barnabas Veraa Katuuo so tako januarja lani vložili skupinsko tožbo v imenu obeh ljudstev, utemeljeno na leta 1976 sprejetem ameriškem zakonu, ki v določenih primerih omogoča tamkajšnjim sodiščem voditi procese proti suverenim državam. Kenneth McCallion, ki vodi postopek, zatrjuje, da se Nemčija ne more sklicevati na suverenost, ker genocid predstavlja kršitev mednarodnega prava, tožniki pa ji poleg tega očitajo še krajo in razlaščanje v času, ko je bila jugozahodna Afrika nemška kolonija.