Preden je svet preplavila tako imenovana delitvena ekonomija (sharing economy), ki se je razširila po svetu zaradi globalne finančne krize leta 2008 in posledične hude recesije, zaradi katere so milijoni ljudi vsepovsod po svetu izgubili službo, je bila najbolj znana tako imenovana siva ekonomija. Ta je še vedno navzoča, vendar je je manj kot pred leti, ker jo politične oblasti raje in uspešneje preganjajo kot korporacije in superbogate posameznike, ki se izmikajo plačevanju primernih davkov.

Uradna definicija sive ekonomije je, poenostavljeno rečeno, neizstavljanje računa za prodano blago ali storitev, za katero prijavljeni prodajalec ali izvajalec raje dobi gotovino. Sivo ekonomijo skratka pooseblja manjše plačilo za delo ali storitev, če ga plačaš z gotovino, ne da bi dobil račun za delo ali storitev. Velik del sive ekonomije pa se je, ker ji je zlasti internet omogočil razcvet, prelevil v delitveno ekonomijo, deloma tudi zato, ker jo država oziroma politične oblasti težje nadzorujejo. Tako je delitvena ekonomija vsaj na Otoku hitro postala veliko večja od sive ekonomije. Vsi podatki kažejo, da je celo daleč največja v Evropi. Ekonomisti ocenjujejo, da je bila v letu 2013 vredna samo pol milijarde funtov, v letu 2016, za katero imajo kolikor toliko celovite podatke, pa že 13 milijard funtov. To je ogromno, vendar veliko manj od napovedi: v letu 2025 pričakujejo, da bo vredna nič manj kot 140 milijard. Globalna vrednost delitvene ekonomije naj bi bila trenutno že okoli 190 milijard funtov in hitro raste. Razlagalci njenega uspeha pravijo, da je odklenila vrednost neuporabljenih ali premalo uporabljenih nepremičnin in vsem uporabnikom privarčevala čas, napor in predvsem, seveda, veliko denarja.

Britanci delijo vse živo

Delitvena ekonomija se v Evropi posebno hitro razvija tudi v Franciji, Nemčiji, Nizozemski, Španiji in Romuniji, Britanci pa trenutno prednjačijo in delijo vse živo. Še bolje: oddajajo vse po vrsti, od celih hiš, sob za prenočitev do sob kot pisarn oziroma uradov, v katerih najemniki opravljajo to ali ono dejavnost. Delijo prevozna sredstva, med katerimi so najbolj priljubljeni avtomobili in kolesa. Delijo tudi zemljišča, posebno parkirišča na svojih privozih. V igri so tudi hišni pomočniki: nekoč so obstajale samo varuške otrok, zdaj mnogi Britanci v povračilo za denar varujejo, torej sprehajajo in hranijo, veliko psov pa tudi kar nekaj mačk. Nekateri, ki si zaradi okoliščin ne morejo privoščiti psa ali mačke, to počnejo tudi zastonj.

Veliko večino del, storitev in izposoj omogočajo internet in pametni telefoni. Globalno najbolj znano je prav gotovo oddajanje stanovanj in hiš pod streho že znamenitega Airbnb. Pomembno se je spremenila tudi miselnost lastnikov, mnogih zaradi osebnih okoliščin, torej zmanjšanja priliva oziroma zaslužka. Samo v letu 2016 se je na internetu pojavilo 275 novih evropskih delitvenih platform, na katerih je vrednost transakcij dosegla 28 milijard evrov. Največ, več kot petdeset, se jih je pojavilo (spet) v Britaniji in Franciji, v Nemčiji, Španiji ter Nizozemski pa po 25. V Britaniji gre posebno dobro lastnikom platforme Lovehomeswap (Rad imam izmenjavo domov). Razmeroma nov sektor delitve ekonomije, ki dolgo ni obstajal, je tudi zasebno izposojanje denarja, pri katerem je tudi največ potencialnih težav. Britanci tega tradicionalno niso počeli, zaradi česar izvedenci pravijo, da je nadaljnji razcvet delitvene ekonomije zelo odvisen od zaupanja. Z drugimi besedami: zagovorniki delitvene ekonomije naj bi zanemarili tveganje človeškega faktorja. Za kar pa obstaja retorično vprašanje: ljudem ne morejo zaupati, korporacijam pa lahko?