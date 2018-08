Na drugi strani luže pa je bila v zadnjem tednu slika, kar zadeva donose pomembnejših borznih indeksov, ravno obratna. V sredini prejšnjega tedna smo se ponovno bližali rekordnim vrednostim na ameriških trgih, kjer se je tečaj indeksa SP500 gibal le še odstotek pod zgodovinskim vrhom iz januarja letos in kjer je tehnološki indeks NASDAQ prejšnjo sredo dosegel nov rekord pri 79.333 točkah. Nato sta oba indeksa v sledečem v tednu dni izgubila, in sicer je borzni indeks SP500 izgubil 1,27 odstotka, medtem ko je NASDAQ izgubil celo 3,5 odstotka. To se je zgodilo tudi zaradi masivnega padca cene delnic pomembnega člana indeksa NASDAQ, podjetja Facebook. Cena delnice Facebooka je padla za ogromnih skoraj 20 odstotkov, in sicer v enem samem dnevu – prejšnji četrtek. Vzrok je bil v objavi slabih podatkov o rasti števila uporabnikov in prihodka, kar je vezano na pretekle ranljivosti platform podjetja glede varovanja zasebnosti in podobno. Podjetje Facebook pa ni edini krivec, da je NASDAQ od prejšnje srede v tednu dni izgubil 3,5 odstotka. Borzni indeks NASDAQ je namreč samo v mesecu juniju do prejšnje srede pridobil 5,2 odskoka vrednosti. To pa je najverjetneje spodbudilo določeno število vlagateljev, da so realizirali dobičke in jih preselili v druge sektorje gospodarstva oziroma na nemški ali kateri drug trg vrednostnih papirjev.

Podobna morebitna »razprodaja« delnic sektorjev, ki so v zadnjem času veliko pridobili, kot sta tehnološki sektor in sektor potrošnih dobrin, ob nižji avgustovski likvidnosti na trgih zvišuje verjetnost zmerne korekcije v mesecu avgustu. Vendar s povišanjem likvidnosti na trgih po koncu poletja in ob za zdaj dobrem splošnem makroekonomskem stanju in rasti prihodkov večine podjetij optimizem, da bomo to leto na finančnih trgih končali zelo pozitivno, ostaja. Včeraj sta oba zgoraj omenjana ameriška indeksa v času pisanja ponovno začela pridobivati.