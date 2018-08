Ko je leta 2014 novomeški festival fotografije Fotopub prevzela ekipa z Dušanom Josipom Smodejem na čelu, je festival naredil preskok v povsem novo smer. Če je bil predtem v njegovi trinajstletni zgodovini poudarek na dokumentarni in reportažni fotografiji, zdaj prevladujejo različne instalacije in performansi. Prave, klasične fotografije skorajda ni. »Predvsem raziskujemo širino fotografske umetnosti. V nekaterih umetniških delih, ki so razstavljena, je fotografskost veliko lažje opaziti, medtem ko v performativnih projektih slik oziroma podob ni. Prva leta so bila seveda težka in še vedno se pogosto borimo s komentarji, razlagamo, kaj dejansko sploh počnemo. A ljudje nas vse bolj razumejo in podpirajo,« pravi Smodej.

Mestu želijo dati svoj prispevek Osnovna ideja »sodobnega« Fotopuba je promovirati, spodbujati in razvijati inovativne umetniške dejavnosti. Festivalske razstave in dogodki nimajo določene tematike, pa vendar se vsako leto izriše neka rdeča nit. Letos bi lahko to bila performativnost, festival so namreč v nedeljo začeli in ga v soboto zaključujejo s performansom. Ena pomembnejših značilnosti pa je prav gotovo oživljanje zapuščenih prostorov in opustelih ulic v središču mesta. Tako so letos umetniki za svoje izražanje med drugim uporabili stavbo nekdanje pošte na Ragovski 1, pa prostore v hiši na naslovu Breg 1, na Glavnem trgu 6 ter na Prešernovem trgu 8. »Različni dogodki povezujejo mesto, stavbe, zapuščene prostore. Dialog z mestom je namreč zelo pomemben, kajti delati dogodke tako, da zgolj zavzamejo neki prostor in nič ne dajo nazaj, je narobe. Mi želimo mestu nekaj vrniti. In to počnemo prav z uporabo in obujanjem zapuščenih prostorov. Letos s performansom Nataše Berk, v katerem bo sodelovalo tudi občinstvo, obujamo propadajočo avtobusno postajo, ki je najbrž ena najgrših točk v mestu, čeprav gre za izjemno arhitekturno stvaritev. Toda postala je zbirališče nekih 'čudnih' ljudi. S sobotnim zaključnim performansom želimo Novomeščanom pokazati, da je postaja še vedno uporaben prostor, kjer se lahko zbirajo tudi povsem običajni ljudje,« pravi Smodej.

Če je treba, podrejo tudi kakšno steno Opuščeni prostori so za umetnike dobrodošli tudi zato, ker jim dopuščajo, v soglasju z lastniki seveda, precej svobode. Tako lahko po svoje prebarvajo stene ali pa kakšno tudi podrejo. Tako so denimo v prostorih hiše na Bregu 1 avtorji razstave celoten prostor, v katerega so nato postavili svoje stvaritve, prebarvali v barvo neba. Kot pravi kuratorica razstave Eva Hoonhout iz Nizozemske, je s tem želela poudariti dvojni učinek prostora, v katerem se lahko zgodi karkoli, hkrati pa se skozi barvo začutijo tudi pretekli dogodki, ki bi se lahko ali so se zgodili. Razstave se ukvarjajo z zelo aktualnimi tematikami, denimo statusom prekarnosti danes, pa do povsem estetskih, kot je naše doživljanje prostora okoli sebe, s čimer se ukvarja prav razstava na Bregu 1, ali pa doživljanje družbeno političnih sprememb, pojasnjuje programska koordinatorica in kuratorica Živa Kleindienst. »Na Fotopubu raziskujemo predvsem povezave in prepade med klasičnimi in novimi mediji, ki nastajajo. Pri tem je zelo pomemben kritičen pristop.«