Poročilo, pri nastanku katerega je sodelovalo več kot 450 znanstvenikov iz več kot 60 držav, izkazuje poslabševanje stanja podnebja. Lani so koncentracije treh najbolj nevarnih toplogrednih plinov - ogljikovega dioksida, metana in dušikovega oksida - dosegle nove rekordne ravni.

Letna globalna povprečna koncentracija ogljikovega dioksida se je tako blizu Zemljinega površja povzpela na 405 delcev na milijon. To je 2,2 delca na milijon več kot v 2016 in najvišja raven v zgodovini meritev v atmosferi ter največ, kar so raziskovalci zaznali v ledenih gmotah do 800.000 let nazaj, izpostavlja poročilo.

Lansko leto sicer ni podrlo vročinskega rekorda iz leta 2016, je bilo pa za omenjenim letom in letom 2015 tretje najbolj vroče. Ob tem je šlo za najbolj vroče leto brez pojava El Nino v zgodovini meritev.

Letne rekorde so zabeležili v Argentini, Bolgariji, Španiji in v Urugvaju, Mehika je ta rekord podrla četrto leto zapored. Ob tem so v kraju Puerto Madryn v Argentini 27. januarja izmerili 43,4 stopinje Celzija, kar je bila najvišja temperatura, zabeležena kjer koli tako južno na planetu. Najvišjo temperaturo, kadar koli izmerjeno kjer koli po svetu v maju, pa so zabeležili 28. maja v Turbatu na zahodu Pakistana, in sicer 53,5 stopinje.