Po carinah na jeklo in aluminij in dodatnih carinah na izdelke kitajskega izvora v višini 34 milijard dolarjev namerava ameriška administracija zdaj uvesti še carine na več tisoč kitajskih izdelkov, katerih izvoz v ZDA dosega vrednost okoli 200 milijard dolarjev. S 25-odstotno dajatvijo namerava Donald Trump ocariniti izdelke živilske in kemične industrije kakor tudi drugo potrošno blago od pasje hrane, kozmetike, koles, avtomobilskih gum do pohištva in preprog. Carine bi utegnile biti dokončno uvedene šele septembra ali oktobra. Ko so se julija pojavila ugibanja o morebitni uvedbi dodatnih ameriških carin, so na Gospodarski zbornici Slovenije ocenili, da bi lahko bili kratkoročni učinki teh ukrepov rast globalnih cen, višanje obrestne mere, šibkejši juan ter nižje vrednosti delnic. Srednjeročno bi lahko svetovna trgovina utrpela izgubo v višini 170 milijard dolarjev.

Trump je še julija nameraval vse izdelke, za katere naj bi po novem uvedli 25-odstotno dajatev, obremeniti z »zgolj« 10-odstotno dajatvijo. Cilj teh ukrepov je Kitajsko prisiliti v pogajanja za odpravo ameriškega primanjkljaja v medsebojni blagovni menjavi. Zakaj v ameriški administraciji razmišljajo o podvojitvi carin prav v času, ko finančni minister Steven Mnuchin s kitajskim podpredsednikom vlade Liu Hejem vodi pogovore o začetku pogovorov med ZDA in Kitajsko, ni znano.

Carine upočasnile kitajsko rast

V Pekingu so se že odzvali, da bodo na morebitno uvedbo dodatnih carin odgovorili s protiukrepi in se ne bodo pustili izsiljevati. Podobno kot je Kitajska že v prejšnjih krogih recipročno odgovorila na ameriške carine, bi to utegnila storiti tudi sedaj. »Tako kot imajo ZDA visok trgovinski primanjkljaj s Kitajsko in ga želijo z grožnjo novih carin znižati, lahko Kitajska sprejme ukrepe proti ameriškim investicijam na kitajskih tleh v vrednosti okoli 260 milijard dolarjev. Zaradi visoke povezanosti vrednostnih verig – dobavitelji tako ameriškim kot kitajskim družbam so evropska podjetja – lahko pride do negativnih učinkov na evropske družbe,« opozarjajo na GZS.

Ameriške carine so že začele negativno učinkovati na kitajsko gospodarstvo. Po nedavnem zasedanju politbiroja komunistične stranke so v Pekingu priznali, da je »kitajsko gospodarstvo soočeno z novimi težavami in novimi izzivi«. Gospodarska rast Kitajske se je še dodatno upočasnila, čeprav je še vedno nad želenimi 6,5 odstotka. Toda Kitajska bo morala po novem v dosego 6,5-odstotne gospodarske rasti vložiti precej več truda kot prejšnja leta. Politbiro se je na svojem zadnjem zasedanju zavzel za več ukrepov spodbujanja rasti, predvsem z vlaganjem v infrastrukturne projekte, banke pa naj bi s poceni posojili zagotavljale ustrezno likvidnost. Kitajska centralna banka je v preteklih mesecih gospodarstvu že pomagala s kapitalsko injekcijo v višini 74 milijard dolarjev.