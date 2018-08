Za planinca, ki je danes dopoldne na Dednem polju nad Bohinjem naletel na kačo, je bil pohod končan. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, ga je kača ugriznila, zaradi česar je potreboval pomoč. »Posredovali so reševalci postaje GRS Bohinj in dežurna ekipa GRS Brnik s helikopterjem Slovenske vojske ter obolelega prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana,« so zapisali. »Po vsej verjetnosti je planinca ugriznil gad,« pa pravi predsednik GRS Bohinj Janez Rozman.

Reakcija telesa je uganka Čeprav je bil po Rozmanovih b