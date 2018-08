Niti ni tako redko, da vrhunski športniki postanejo politiki. Boksar Manny Pacquiao je na primer senator v filipinskem parlamentu, Vitalij Kličko je župan Kijeva, nogometaš Romario kandidira za guvernerja Ria in ne nazadnje je lani nogometaš George Weah postal predsednik Liberije. Tudi za Imrana Khana, ikono pakistanskega in svetovnega kriketa, v državah kriketa priljubljeno kot sta priljubljena Ronaldo in Messi skupaj, je bilo znano, da bo slej ali prej pakistanski premier, saj je že od konca svoje športne kariere deloval politično, poleg tega je bil že dvakrat poslanec v pakistanski skupščini. Pretekli teden je Khan zmagal na pakistanskih volitvah in velika verjetnost je, da bo naslednji pakistanski premier. »Država se ne sme ponašati s tem, kako živijo najbogatejši, ampak s tem, kako ravna z najrevnejšimi,« je dejal v povolilnem govoru. Kar je malce ironično, saj je Khan precej bogat Pakistanec, po ocenah revije Forbes vreden približno 13 milijonov dolarjev, v lasti pa ima več nepremičnin. Res pa je, da po uradnih finančnih podatkih, ki jih je objavil ob kandidaturi na volitvah, nima avtomobila, temveč le štiri koze.

Še bolj ironično je, da je Imran Khan, ki je kot kapetan pakistansko reprezentanco kriketa leta 1992 popeljal do edinega naslova svetovnih prvakov, pravi kolonialni otrok. Ne nazadnje se je kot igralec kriketa proslavil, ko je med študijem igral za Oxford, kjer je študiral politologijo, filozofijo in ekonomijo. Kmalu je postal eden najbolj znanih Pakistancev v Veliki Britaniji, stalni gost tabloidov in družabnih srečanj, član nekaj najelitnejših zasebnih klubov, prijatelj Micka Jaggerja, Stinga in princa Charlesa, še bolj pa princese Diane, ki je Khana celo večkrat obiskala v Pakistanu, predvsem takrat, ko je razmišljala, ali naj se poroči s svojo veliko ljubeznijo, pakistanskim srčnim kirurgom.