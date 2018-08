Da ne bi samo kritiziral, kar nam gre praviloma lažje od rok, se s tokratnim pisanjem zahvaljujem mestnemu vodstvu in upravi za vse, kar jim je tu uspelo uresničiti v preteklih dveh letih. Da so tudi nas na obrobju dosegli koncentrični krogi naklonjenosti mestnih oblasti: od vzhodne obvoznice je zrasla skozi Polje do novega krožišča pri Vevčah prava aleja, od lani je del Vevč bogatejši za kanalizacijo, ki je naposled priključena na čistilno napravo (storitev, ki smo jo sicer dolga leta plačevali, a so se odplake stekale v Ljubljanico), posledično so uredili cesti na Papirniškem trgu in Cesti 30. avgusta, letos smo bogatejši tudi za nov vrtec, na ZD Polje so uredili fasado s termoizolacijo, asfaltiran je parkirni prostor ob ZD, zastavljen je načrt za gradnjo bazena na Vevčah, v katerem so nekoč, ko je bilo še vse naše, uživale generacije Vevčank in Vevčanov, kar se nam je globoko vtisnilo v spomin. Mimogrede: Zanima me, koliko je za zemljišče, na katerem stoji ruševina nekdanjega bazena, plačal lastnik, ki ga zdaj prodaja mestu. Zavedam se, da je to »kupoval« pred letom 2011, a me to, in ne samo mene, vseeno zanima. Nihče in z nikakršno odločbo mi ne more prepovedati, da bi mi spomin segal pred leto 2011.

Naj končam. Še o marsičem bi lahko pisal, o čemer bomo Vevčanke in Vevčani še nergali, a vsaj meni se to ne bi zdelo pošteno, če se ne bi zmogel iskreno zahvaliti za vse, kar nam je izboljšalo kakovost življenja v naši lokalni skupnosti. Do sedaj se za lokalne volite nisem zmenil, od sedaj se bom.

Josip Meden, Ljubljana