Odnos strank, ki poskušajo stopiti v koalicijo, je bil do Levice mačehovski že od vsega začetka. Pustili so jo ob strani kot izhod v sili. V obrambi so nanjo usmerjale razloge za svoje ravnanje. Pri tem so bili najglasnejši Socialni demokrati. Velike tekmece je treba pred volilci malo očrniti, kajne?

Se bodo stranke odločile za manjšinsko vlado pod Šarčevim vodstvom? Bodo z Levico sklenile sporazum o projektnem sodelovanju? Nekatere (SAB) »grozijo« s predčasnimi volitvami in pripisujejo vso odgovornost zanje Levici. Kljub vsemu še vedno obstajajo možnosti za manjšinsko vlado. Tudi NSi je pred časom govorila o svoji pripravljenosti za morebitno projektno sodelovanje z njo. Za katero stranko bi se (se bodo) v tem primeru »protagonisti« odločili? Bodo naleteli na past? Levici lahko zaupamo, da bo držala obljubo, za Novo Slovenijo pa ne bi dala roke v ogenj. Pri tajnem glasovanju se lahko zgodi marsikaj in Šarec lahko ostane brez zagotovljenih 46 glasov. Je to scenarij, ki ga piše Janša, Pahor pa nas nanj na vse pretege pripravlja?

Druga možnost je taka: če se ne bodo odločili za manjšinsko vlado, lahko to stori Janša. Tudi ni nujno, da bo kljub sedanji sliki samo manjšinska. Da bi se izognili izgubi privilegijev, se bodo povezali z njim, poslanci pa panično pritiskali na gumbe. Za kogar koli.

Odločitev Levice je načelna in razumljiva. Prepričana sem, da ne pomeni bega pred odgovornostjo. Ne verjamem, da si bo kljub pritiskom premislila. Kot tudi ne verjamem, da je odločitev za državljane dobra, če bo (bi) zaradi tega Janša prevzel oblast. Levica bi z vstopom v vlado vseeno lahko kaj naredila za javno zdravstvo in šolstvo.

Na svidenje na predčasnih volitvah ali še slabše, v »drugi republiki«?

Polona Jamnik, Bled