Zato so se razveselili tudi prvih tabel, ki so napovedovale, da bo obnova končana do začetka poletja, torej »najkasneje« do 30. junija. Pa ni bila – ko smo novinarji zasitnarili, so datum odprtja prestavili na zadnji dan julija. Pa spet nič. In včeraj se pojavi nova tabla (glej fotografijo), da bo odprtje zdaj zadnji dan počitnic, 30. avgusta.

Dva meseca pozneje, kot je bilo napovedano – pa kaj potem. Čas je itak relativna kategorija. Potrpljenje in spomin volilcev pa tudi.

N. N.