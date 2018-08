Vročekrvnemu Francozu so dokončno popustili živci, ko je v sedmi igri tretjega niza zgrešil pomemben smash. Pomiril se je šele v garderobi, kamor so ga gledalci pospremili z glasnimi žvižgi. Paire, trenutno 55. igralec sveta, se ni mogel sprijazniti s porazom proti Ciprčanu Baghdatisu, ki ga je v prvem krogu washingtonskega turnirja premagal v treh nizih s 6:3, 3:6 in 6:2. Skupili so jo trije loparji, zadnji je poletel tudi proti mreži, in nič hudega sluteča klopca. Za nešportno obnašanje bo 29-letnik naknadno zagotovo prejel zajetno denarno kazen.

Dogajanje si lahko ogledate v spodnjem posnetku. Velja omeniti, da je boleč poraz v noči na sredo bistveno bolj dostojanstveno prenesla Serena Williams, zatem ko jo je v drugem krogu turnirja v San Joseju s 6:1 in 6:0 odpihnila najboljša britanska tenisačica Johanna Konta.