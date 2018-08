Na Švedskem roparja ukradla kraljevi kroni

Roparja sta iz katedrale Strangnas na jugu Švedske v torek za čas kosila odtujila kraljevi kroni iz 17. stoletja neprecenljive vrednosti in nato pobegnila z gliserjem, poročajo tuji mediji. Plovilo sta parkirala v jezeru Mälaren ob katedrali. Policisti so takoj stopili v akcijo in ju iščejo po vodi in kopnem, a zaenkrat neuspešno.