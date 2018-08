Danes bo rdeči alarm veljal v Bolzanu, Bologni, Campobassu, Firencah, Genovi, Perugii, Pescari in Rietiju, v četrtek pa že skupno v 18 mestih, med drugim v prestolnici Rim, v Trstu in Benetkah, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Po napovedih vremenoslovcev bodo na Apeninskem polotoku tople tudi noči s temperaturami od 25 do 27 stopinj Celzija v mestih in ob obali.

Topla noč je tudi za tistimi, ki dopustujejo na Hrvaškem. Po podatkih hrvaškega državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) so na Hvaru ob 2. uri zjutraj izmerili 29,9 stopinje Celzija, v Splitu 29,8, v Senju in Dubrovniku pa po 28,9 stopinje. Ohladitve je pričakovati konec tedna.

Na Hrvaškem ob Jadranu sicer danes še naprej velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur. Po napovedih vremenoslovcev se bo živo srebro v Istri danes povzpelo do 37 stopinj Celzija.