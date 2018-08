Podrobnosti o komisiji še niso znane. Po navedbah ruskih medijev bi bilo lahko v njej 150 ljudi, od tega 50 predstavnikov sirske vlade ter po 50 iz sirske opozicije v domovini in tujini.

Rusija se želi pogajati tudi o vrnitvi sirskih beguncev. Po nepotrjenih informacijah načrtuje Turčija za september še en vrh o Siriji, na katerem bi sodelovale tudi Nemčija, Francija in Rusija, na katerem bi govorili o tej temi.

Že deseto srečanje

Srečanje v Sočiju je bilo že deseto v tem formatu od leta 2017. Moskva poudarja, da ta srečanja ne spodkopavajo mirovnega procesa za Sirijo pod vodstvom ZN temveč ga dopolnjujejo. Rusija in Iran v državljanski vojni v Siriji podpirajo režim predsednika Bašarja al Asada, Turčija pa upornike.

S pomočjo Moskve in Teherana je sirski režim v minulih mesecih iz rok upornikov prevzel nadzor nad mesti Alep, Vzhodna Guta in Dara. Asad je pred dnevi napovedal, da je naslednji cilj nadzor nad uporniško trdnjavo Idlib na severozahodu države. Vodja sirske delegacije v Sočiju Bašar al Džafari je v Sočiju poudaril, da ima Sirija do tega pravico in da ne more biti kompromisov.