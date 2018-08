Za znameniti svetleči meč, ki ga je v vlogi Anakina Skywalkerja v filmu Maščevanje Sitha (2005) vihtel Hayden Christensen, se na dražbi nadejajo iztržiti do 100.000 funtov. Za čelado t.i. Stormtrooperja iz filma Vojna zvezd: Novo upanje iz leta 1977 60.000 funtov, za čelado Vojaka imperija iz lanskega dela franšize Poslednji Jedi pa pričakujejo do 50.000 funtov, so navedli v avkcijski hiši. Po pisanju BBC so junija razstreljevalec, ki ga je Ford kot Solo uporabil v filmu Jedijeva vrnitev (1983), na dražbi v New Yorku prodali za 550.000 ameriških dolarjev (415.000 britanskih funtov).

Zgoraj omenjeni predmeti iz Vojne zvezd so le nekateri od 600 zbirateljskih predmetov, ki jih bodo ponudili na dražbi v Londonu. Med njimi bodo po napovedi avkcijske hiše nekateri »ikonični kinematografski atefakti današnjega časa«. Denimo električna rolka, ki jo je Michael J. Fox oziroma junak Marty McFly uporabljal v drugem delu znanstvenofantastičnega filma Nazaj v prihodnost (1989) ter kostum Edwarda Škarjerokega, ki ga je v filmu iz leta 1990 nosil Johnny Depp.

Med zanimivejšimi bo tudi oprava, ki jo je Brad Pitt nosil kot Tyler Durden v Klubu golih pesti (1999) ter klobuček s šiltom z logotipom podjetja Shrimp Forresta Gumpa (1994), ki ga je igral Tom Hanks.