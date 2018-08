»Odločitev je padla takšna, kot je, in mi smo se dogovorili, da se bomo zdaj naprej pogovorili o obliki možnega sodelovanja,« je Šarec dejal o torkovi odločitvi sveta Levice, da ne vstopi v vlado z LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, da pa podpira oblikovanje sporazuma o sodelovanju s Šarčevo manjšinsko vlado. Po njegovih besedah se tako zdaj z Levico pogovarjajo o tem, da sklenejo projektno sodelovanje. Na vprašanje, pri katerih projektih bodo sodelovali z Levico, je odgovoril, da je koalicijska pogodba usklajena in da so zadeve napisane v njej. »Ne glede na to, da je njihov svet ugotovil, da v vlado ne gredo, je ta dokument vendarle temelj za sodelovanje, saj smo nenazadnje sedeli 14 ur ali še več,« je dejal.

Nad odločitvijo sveta Levice ni razočaran. »Če sedeš v avto, moraš vedeti, da lahko tudi ne boš prišel domov, ampak v bolnico. Tudi če greš v neko takšno sodelovanje, takšen projekt, moraš pričakovati vse opcije,« je pojasnil.

Kdaj bo z zbranimi podpisi vložil kandidaturo za mandatarja, je po njegovih besedah odvisno tudi od drugih strank. Kot je pojasnil, morajo odločitev o podpori v vseh strankah sprejeti tudi na svojih organih, šele nato bodo vložili kandidaturo. Obenem je dodal, da je »na tem svetu vse mogoče« in da se lahko iz igre tudi umakne in mandatarske kandidature ne vloži.

Predsednika SMC Mira Cerarja odločitev sveta Levice, da ne vstopi v koalicijo šestih strank pod okriljem LMŠ, ni presenetila. Manjšinska vlada ni najboljša rešitev, je dejal Cerar in poudaril, da SMC še naprej podpira predsednika na volitvah drugouvrščene LMŠ Marjana Šarca za mandatarja. Želijo si, da se okoli njega oblikuje čvrsta koalicija. »Za vstop v vlado so potrebni pogum, gre za zrelost strank in prevzemanje odgovornosti in to ni enostavno,« je dejal. Tega se po njegovih besedah v SMC zavedajo in zato so tako močno vpeti v pogajanja, da bi prišlo do čvrste vlade. Interese države je treba postaviti pred interese strank, je dodal.

Bratuškova okrcala Levico

Predsednica SAB Alenka Bratušek je danes v izjavi medijem v DZ okrcala Levico, ki da ni pripravljena prevzeti odgovornosti v prizadevanjih za blaginjo za vse. Zatrdila je, da ima prvak LMŠ Marjan Šarec zagotovljeno podporo poslancev SAB na glasovanju za mandatarja in pozvala »stranke, ki jim je za to, da Slovenija dobi vlado«, naj »pridejo zraven«. »V naši stranki smo razočarani, da Levica ni pripravljena prevzeti odgovornosti za to, da bi blaginjo res lahko zagotovili vsem, ampak so to samo neke parole, floskule, s katerimi gredo na volitve, potem ko je treba zavihati rokave, pa stisnejo rep med noge in gredo,« je bila Bratuškova ostra ob torkovi odločitvi Levice, da ne vstopi v Šarčevo koalicijo z LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS.

Kot je dejala po srečanju peterice strank, na katerem jih je koordinator Luka Mesec seznanil z omenjeno odločitvijo in predlogom o projektnem sodelovanju Levice z manjšinsko vlado, ima Šarec »že danes na mizi naših pet glasov in verjamem, da bodo ostale štiri stranke znotraj petorčka delale enako«. Po Šarčevi izvolitvi pa se bo, tako Bratuškova, zgodba oblikovanja vlade začela na novo.

Ob tem je pozvala stranke, »ki jim je do tega, da Slovenija dobi vlado ter da Slovenija in vlada nekaj naredita za ljudi in državo«, da »pridejo zraven in to v polni obliki, ne le s podporo od zunaj«. Ocenila je še, da so volivci na minulih državnozborskih volitvah pokazali, da si želijo levosredinsko vlado, »in je na nek način žalostno, da je ravno Levica tista, ki bo, če bo res tako, to onemogočila«.