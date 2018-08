Srbsko notranje ministrstvo je danes sporočilo, da so gasilci po šestih urah požar ob 4. uri omejili. Na kraju požara je ostalo še okoli 30 gasilcev, potem ko se jih je ponoči z ognjenimi zublji borilo 157 ob pomoči 32 vozil, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Osem poškodovanih, ki so jih oskrbeli zdravniki nujne pomoči, je imelo v glavnem težave zaradi vdihavanja dima. Med šestimi poškodovanimi gasilci sta dva utrpela opekline. Enega so prepeljali v bolnišnico, poroča srbski časnik Blic.

Požar je po podatkih notranjega ministrstva zajel skladišča in proizvodne prostore več podjetij na skupni površini 3600 kvadratnih metrov. Po navedbah Blica je zajel skladišči pohištva in gradbenega materiala. Po podatkih gasilcev so bili v skladišču lahko gorljivi materiali, kot so plastika, barve in laki. O vzroku požara še ne poročajo.