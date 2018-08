Ivo Svetina odstopil z mesta predsednika DSP

Člani in članice Društva slovenskih pisateljev (DSP) so v ponedeljek prejeli pismo predsednika Iva Svetine. »Moram vas obvestiti, da sem 22. junija obvestil upravni odbor, da nepreklicno odstopam z mesta predsednika DSP. Razlogov za to mojo odločitev je več, med drugim so tudi osebne narave,« je njegove besede povzelo današnje Delo.