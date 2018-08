Po prvotnih napovedih iz leta 2006 bi moral novi, 600-megavatni blok v Šoštanju stati 655 milijonov evrov. Končna vrednost Teš 6 je sicer za 16 milijonov evrov nižja od tiste, ki jo je napovedal zadnji investicijski program. Dokument z oznako poslovna skrivnost, ki so ga pridobili na Siolu, razkriva, da je Teš samo za glavno tehnološko opremo Alstomu plačal več kot milijardo evrov. Vrednost pogodbe je še leta 2009 znaša 695 milijonov evrov.

Ob tem so Francozi na Teš prevalili za skoraj sto milijonov stroškov, povezanih s podražitvijo materialov za opremo. Dodatnih 25 milijonov je Teš plačal še za rezervacijo, ki je Alstom ni vštel v končno ceno. Posel z Alstomom je trenutno v sodni preiskavi, v kateri je tožilstvo osumilo 12 oseb na čelu z nekdanjim direktorjem Teš Urošem Rotnikom.

Poročilo razkriva, da neto sedanja vrednost, ki je ključni kriterij pri presoji ekonomike posamezne naložbe, v primeru Teša znaša minus 375 milijonov evrov. To je dobrih 240 milijonov evrov manj od neto sedanje vrednosti iz zadnje, šeste različice investicijskega programa. Donosnost naložbe na kapital znaša dva odstotka, kar je več kot sedemkrat manj od načrtovane. V Šoštanju naj bi investicijska vlaganja, ki so jih porabili za gradnjo Teš 6, vračali 23 let in ne 16 let, kot so predvideli v zadnjem načrtu.